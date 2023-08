Stadt-Bad in Gotha wieder geöffnet

Gotha. Voller Bad-Betrieb nach Revisionspause aufgenommen. Im Südbad endet am 31. August die Freibadsaison. Sauna öffnet am 1. September.

Seit Montag gelten im Gothaer Stadt-Bad wieder die normalen Öffnungszeiten, ohne Sauna. In den vergangenen Tagen hatte die Einrichtung bereits mit reduzierten Zeiten geöffnet, nun endet die Sommerpause endgültig. Bedingung dafür war der erfolgreiche Abschluss der Revisionsarbeiten, die traditionell im Sommer stattfinden. „Wir haben alle Becken gereinigt, die notwendigen Wartungsarbeiten durchgeführt und dabei auch die Deckenlampen in der Schwimmhalle ersetzt“, beschreibt Carsten Pferner, Geschäftsführer der Badbetreibung Gotha GmbH, einen Teil der Instandsetzungsarbeiten.

Der Gothaer Bäder-Chef verweist darauf, dass die Freibad-Saison im Südbad wie geplant am Donnerstag, 31. August, enden werde. Einen Tag später öffne dann im Stadt-Bad Gotha die Sauna wieder ihre Türen.

Zugleich hat das Stadt-Bad in den nächsten Wochen einige Veranstaltungen geplant: So gibt es am Mittwoch, 20. September, ein Kinderfest, am 3. Oktober heißt es „Tür auf für die Maus im Stadt-Bad Gotha“. Auch die erste Saunanacht nach der Sommerpause steht bereits für Freitag, 27. Oktober, im Terminkalender.