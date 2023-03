Am Ende der Berufsausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher müssen die Auszubildenden ein Abschlusspraktikum absolvieren. (Archiv)

Stadt Gotha bietet Praktikumsplätze in Kindergärten

Gotha. Derzeit absolvieren drei Praktikanten ihr Anerkennungspraktikum in Gotha. Jedem steht eine Fachkraft als Praxisanleiter zur Seite.

Auszubildenden und Studenten pädagogischer Berufsfelder bietet die Stadt Gotha Praktikumsplätze an. Sie ist Träger von neun Kindergärten, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus weiter. Am Ende der Berufsausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher müssen die Auszubildenden ein Abschlusspraktikum absolvieren.

Den Praktikanten stehen verschiedene Einsatzorte offen. Je nach pädagogischem Interesse bezogen auf Konzeption und Altersstruktur – Kinderkrippe oder Kindergarten – wählt die Stadt den Einsatzort aus.

In Gotha steht jedem Praktikanten eine Fachkraft als Praxisanleiter zur Seite. Der Praxisanleiter ist Ansprechpartner und steht bei der Facharbeit und bei der Vorbereitung der Prüfung zur Seite.

In diesem Jahr absolvieren drei Praktikanten das Praktikum. Bereits während der Ausbildung haben sie verschiedene Praktika durchgeführt. Die Ausbildungsschulen sind in diesem Jahr die Gobi gGmbH und die Fachschule für Wirtschaft und Soziales.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung können die Praktikanten Teil im Team Gotha werden, denn im Anerkennungspraktikum werden die Weichen gestellt, damit eine unterbrechungsfreie Übernahme in ein Arbeitsverhältnis gewährleistet werden kann.