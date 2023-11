Stadt Gotha leitet Theaterpauschale an Thüringen Philharmonie weiter

Gotha. Unterstützung für die Thüringen Philharmonie: Gothas Stadtrat beschließt außerplanmäßigen Zuschuss durch Theaterpauschale.

Einstimmig beschlossen die Gothaer Stadträte in ihrer jüngsten Ratssitzung, der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach einen Zuschuss in Höhe von 613.550 Euro zu bewilligen. Das Geld stammt von der Theaterpauschale, die die Residenzstadt mit dem Kulturlastenausgleich erhalten hat und an das Orchester weiterreicht.

Der Kulturlastenausgleich war im diesjährigen Haushaltsplan eingeplant, erklärt Peter Leisner (SPD), Beigeordneter der Stadt. Die Theaterpauschale wurde erstmals ausgereicht. Somit stelle sie eine außerplanmäßige Einnahme dar. Der Stadt wurde in diesem Jahr ein Betrag von 613.550,36 Euro zugesprochen. Leisner: Die Theaterpauschale wird ausschließlich für die Philharmonie ausgereicht, da nur für sie alle Voraussetzungen erfüllt seien, die für eine Ausreichung notwendig sind. Dazu gehören die überregionale Bedeutung und gemeinsame Förderung durch Land und Kommunen.

Erst kürzlich wurde die weitere Finanzierung für die Thüringen-Philharmonie verhandelt. 2025 sollen die Zuschüsse von den Gebietskörperschaften steigen, erklärt der Beigeordnete. Geeinigt habe man sich, dass in diesem Jahr und im kommenden Jahr die Theaterpauschale einmal zusätzlich weitergereicht werde.

Zukunft des Orchesters sicherstellen

Wie der städtische Beigeordnete in seiner Begründung betonte, betrage der jährliche Zuschuss an das Orchester 533.400 Euro. „Deshalb sollte die Stadt jetzt aufgrund der außerplanmäßigen Einnahme die Theaterpauschale durchreichen“, sagt Peter Leisner. Für 2023 und 2024 betrage der städtische Zuschuss für das Orchester 840.000 Euro, ähnlich wie 2025 vertraglich festgelegt.

Mit der Ausreichung erfahre der städtische Haushalt eine Entlastung, da bereits jetzt ein Anteil zur Finanzierung der Thüringen-Philharmonie beigetragen wurde. In den kommenden Jahren soll die Theaterpauschale im Haushalt eingeplant werden, um die Finanzierung der Zuschüsse an die Philharmonie sicherzustellen.