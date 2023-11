Stadt Gotha verschenkt Aquarell, Fahne und Zunftzeichen

Gotha. Oberbürgermeister Knut Kreuch übergibt die Objekte an die Gothaer Friedenstein-Stiftung für das Historische Museum. Das gusseiserne Zunftzeichen brachte ein Gothaer in die Bürgersprechstunde mit.

Schenkungen zum Jubiläum „95 Jahre Heimatmuseum Gotha“ übergab Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) jetzt der Friedenstein-Stiftung. Darunter ist das Friedenstein-Aquarell des Neudietendorfer Malers Arthur Rose (1891-1974), das er 1952 schuf. Das Bild erwarb Kreuch bei einem Sammler in Molsdorf. Es geht als Schenkung an das Historische Museum. Übergeben wurde auch die Fahne der Betriebsparteiorganisation Post- und Fernmeldeamt Gotha.

Die rote Fahne mit dem Emblem der Sozialistischen Einheitspartei wurde 1990 von einem Bürger im Sperrmüllcontainer gefunden und vor der Vernichtung bewahrt. In der Bürgersprechstunde übergab ein Gothaer dem Stadtoberhaupt ein altes Zunftzeichen, das auch an die Stiftung ging. Er hatte es bei Abrissarbeiten in der Altstadt in den 70er- oder 80er-Jahren geborgen.

Die gusseiserne Arbeit zeigt Löwen, die das Wappen mit Krone der herzoglichen Familie tragen. Solche Zunftzeichen verwendeten Hoflieferanten.