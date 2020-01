Stadtbibliothek Gotha gefragter Treffpunkt für Jung und Alt

„Es war ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr.“ So fasste Nicole Strohrmann, Leiterin der Stadtbibliothek Heinrich Heine, den Rückblick auf das Jahr 2019 auf einer Pressekonferenz am Donnerstag kurz und bündig zusammen.

Thüringer Bibliothekspreis ging nach Gotha

Höhepunkt sei der Thüringer Bibliothekspreis gewesen. „Darüber haben wir uns riesig gefreut“, sagte sie auch im Namen ihrer 13 Kollegen. „Dieser Preis ist hoch verdient, denn das relativ kleine Team leistet Hervorragendes und die Mitarbeiter erledigen ihre Arbeit mit Leidenschaft“, lobte Marlies Mikolajczak (SPD), die Finanz- und Sozialdezernentin der Stadt Gotha.

Diese Einschätzung spiegelt sich auch in der Statistik für 2019 wider, die Ronny Lehmann, Bildungskoordinator der Bibliothek, zusammengestellt hat. 18 Prozent mehr Gäste als im Jahr zuvor besuchten das Haus. Es wurden deutlich mehr Medien entliehen und auch die Zahl der Veranstaltungen und deren Gäste nahm zu. „Bezogen auf unsere Öffnungszeiten haben wir hier im Durchschnitt alle 4,2 Stunden eine Veranstaltung betreut“, machte Ronny Lehmann deutlich.

Vorlesen an ungewöhnlichen Orten

Zu diesen Angeboten gehören längst nicht nur klassische Lesungen, sondern auch viele Projekte für Kinder und Jugendliche. So hätten Detektiv Alex, der Kinderbuchautor Kai Pannen oder Gothas Kurd-Laßwitz-Stipendiatin Birgit Ebbert in der Kinderwelt und mit dem Vorlesen an ungewöhnlichen Orten begeistert. Bei den Erwachsenen seien zum Beispiel die irische Weihnacht oder die Scherenschnittausstellung „Kleine weiße Friedenstaube“ besonders gut angekommen.

Für Jugendliche hob Ronny Lehmann das Projekt „Literatur und Zeitgeschichte“ hervor, das von ihm betreut wird und für das er 67 Veranstaltungen mit 1264 Teilnehmern auflisten kann. So haben im Stadtführer-Modul Schüler der Reyherschule einen Rundgang zu ihren persönlichen Lieblingsorten in Gotha entworfen. Auch die Lesung zu Crystal Meth mit Sebastian Caspar habe viel Anklang gefunden.

Präventionsarbeit zu Cybermobbing

Ohnehin setzt der Bildungskoordinator auf Prävention: „In unserer Jugendakademie ist meine Veranstaltung zum Cybermobbing sehr gefragt. Da kommen dritte und vierte Klassen aus den Grundschulen, aber auch ältere Schüler. Wir stellen fest, dass anschließend auch die Bücher zu diesem Thema verstärkt ausgeliehen werden. Das ist ein gutes Gefühl. Da merke ich, ich habe etwas bewirkt“.

Für die Jugendakademie seien zudem Themen aufgegriffen worden, die sich die Jugendlichen wünschen. Ein Nähkurs oder Ratschläge, wie man am besten ein Referat hält, gehören dazu. Die moderne Spiele-Ecke und die Lernwelt seien weitere Anziehungspunkte für Kinder und Jugendliche in der Bibliothek. Beides werde rege genutzt.

817.100 Euro stehen im Haushaltsplan der Stadt Gotha für die Bibliothek. Das ist laut Marlies Mikolajczak gut investiertes Geld. Bruchteile davon werden auch immer wieder für den Kauf neuer Titel genutzt, damit Publikumsrenner, wie die Biografie von Michelle Obama oder die „Sonneschwester“ von Lucinda Riley, mit mehreren Exemplaren zur Verfügung stehen. Nicole Strohrmann: „Die Gothaer wissen ihre Bibliothek zu schätzen. Nachdem wir den Thüringer Bibliothekspreis bekommen haben, ist uns das von vielen Besuchern auch mal wieder gesagt worden. Das tut gut und motiviert uns weiter.“