Stadtbibliothek Gotha schließt donnerstags früher

Die Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ in Gotha wurde 1898 als „Langsches Stiftungshaus“ erbaut.

Gotha. Donnerstags ist die Bibliothek nicht mehr wie gewohnt eine Stunde länger geöffnet als an den anderen Werktagen. So soll Energie gespart werden.

Die Stadtbibliothek Gotha passt ihre Öffnungszeiten an, um Energie zu sparen. Demnach schließt sie donnerstags eine Stunde früher, also bereits um 18 Uhr. Somit ist die Bibliothek von dienstags bis freitags immer jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Am Dienstag, 28. Februar, erwarten Besucherinnen und Besucher während der Öffnungszeiten Geburtstagsaktionen zu 125 Jahren Stadtbibliothek Gotha.