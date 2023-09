Stadtkirche Waltershausen feiert Jubiläum

Waltershausen. Die Stadtkirche in Waltershausen eröffnet am 9. September ihr 300-jähriges Kirchweih-Jubiläum.

Ihr 300-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr die evangelische Stadtkirche „Zur Gotteshilfe“ in Waltershausen. Den Auftakt zum runden Kirchweih-Jubiläums gibt es am Samstag, 9. September, 18 Uhr, mit einem festlichen Abend in und um die Kirche.

Am Sonntag, 10. September, wird laut einer Ankündigung am Nachmittag um 14 Uhr ein Kindermusical aufgeführt. Im Anschluss erwartet Kinder und Familien ein buntes Programm mit verschiedenen Angeboten.