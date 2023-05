Stadtrat berät über Zustand Stadtwald

In Friedrichroda kommt am 11. Mai der Stadtrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

Über den Zustand des Stadtwaldes will Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) die Friedrichrodaer Stadträte am Donnerstag, 11. Mai, zur Ratssitzung informieren. Beginn der öffentlichen Stadtratssitzung, die im Feuerwehrdepot stattfindet, ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung steht aber nicht nur der Stadtwald, sondern auch die Jahresrechnung 2022 der Stadt Friedrichroda, die an diesem Abend beschlossen werden soll. Des Weiteren sollen die Räte über die Umwidmung der Landesstraße L 1025 im Ortsteil Ernstroda abstimmen. Ein weiterer Punkt werden außerplanmäßige Ausgaben sein, die insbesondere Mehrkosten bei der Unterhaltung von Straßen betreffen. Zudem sollen die Eintrittspreise für die Schwimmbäder sowie der Minigolfanlage erhöht werden.