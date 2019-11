Stadtrat Ohrdruf will Haushalt beschließen

Am Donnerstag um 18.30 Uhr berät der neu gewählte Stadtrat von Ohrdruf bereits zum 7. Mal seit der Kommunalwahl im Mai. Ein wichtiges Thema ist der Haushaltsplan 2020 für die Stadt und ihre Ortsteile Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis. Er soll beschlossen werden. „Wir haben den Entwurf in den Ausschüssen ausgiebig diskutiert und es sind Änderungsanträge aus den Fraktionen sowie der Verwaltung eingearbeitet worden“, sagt Bürgermeister Stefan Schambach (SPD).

Der Etat wird 18,2 Millionen Euro im Verwaltungs- und 21,6 Millionen Euro im Vermögenshaushalt umfassen. „Der Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen um etwa drei Millionen Euro auf acht Millionen Euro stellt schon eine Herausforderung dar“, so Schambach, „zumal wir trotzdem wichtige Investitionen vorhaben.“ Dazu gehörten der Abschluss der Sanierung des Schlosses Ehrenstein und seine schrittweise Eröffnung genauso wie die Übernahme des Technischen Museums Tobiashammer in städtische Verantwortung. Wie viel am Ende tatsächlich ausgegeben werde, hänge auch davon ab, für welche Projekte Fördermittel bewilligt werden.

Investiert werden soll in der Stadt und allen Ortsteilen. So gehe es in Ohrdruf mit der Straßensanierung rund um den Michaelisplatz weiter, die 2019 bereits in der Straße Bonifatiusplatz begonnen hat. „Wir sind sehr erleichtert, dass der Kreistag grünes Licht für die Untersuchung der Setzungserscheinungen an der Michaelisschule gegeben hat, die ja Voraussetzung für unsere Straßenbauvorhaben rund um die Michaeliskirche ist“, sagt der Bürgermeister. Die Strengestraße soll ausgebaut werden und für die Herrenhöfer Landstraße werde weiter geplant.

Investitionen in Straßen und Spielplatz

In Crawinkel soll die Straße zum Vetterberg grundhaft saniert und der Spielplatz in der Straße Friedrichsanfang neu gestaltet werden. Für Wölfis stehen die Teichgasse und der Sandweg sowie Brückensanierungen im Haushaltsplan. In Gräfenhain wird die Steigerstraße ausgebaut. Außerdem sind Planungen für die Begegnungsstätte mit Kindergarten und Seniorentreff vorgesehen.

Zum vierten Mal schon wird die Sanierung der Brücke über die Ohra in der Straße An den drei Teichen im Haushaltsplan stehen. „Wir versuchen erneut, Fördermittel dafür zu bekommen. Bisher ist unser Antrag immer abgelehnt worden, aber wir geben nicht auf. Denn förderfähig ist dieses Vorhaben“, erklärt der Bürgermeister. Die Sanierung dieser Brücke sei wichtig, um künftig für Besucher die Zufahrt zum Schloss Ehrenstein zu erleichtern – und auch zu einem Wohnmobil-Stellplatz, der vielleicht einmal auf dem Festplatz an den drei Teichen entstehen könnte.

Mehr Geld als ursprünglich vorgesehen will die Verwaltung für Spielplätze vorsehen. „Wir wollen den Spielplatz am Friedrichsanfang in Crawinkel und den im Park am Schloss Ehrenstein in Ohrdruf erneuern“, macht Stefan Schambach aufmerksam. Untersuchungen hätten ergeben, dass eine Sanierung im Schlosspark nicht wirtschaftlich wäre. „Da brauchen wir also neue Geräte.“ Aufgenommen werden soll auch ein Vorschlag der CDU-Fraktion für einen Matsch-Spielplatz im Tobiashammer – zumindest die Planung werde für 2020 mit eingestellt.

Die Sitzung des Stadtrates Ohrdruf beginnt am 28. November um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.