Fernwärmerohre liegen am Philosophenweg bereit. Die Stadtwerke erweitern das Netz.

Stadtwerke Gotha bauen in der Weimarer Straße

Gotha. Die Fernwärmetrasse wird um 120 Meter für weitere Wohngebiete erweitert.

Der Ausbau des Fernwärmenetzes der Stadtwerke Gotha GmbH schreitet voran. Am Mittwoch, 3. November, beginnen die Stadtwerke mit Bauarbeiten in der Weimarer Straße. Der Verkehr kann halbseitig weiter fließen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember, so Unternehmenssprecherin Sabine Erlewein.

Hintergrund der Baumaßnahme ist die Erweiterung des Fernwärmenetzes. In der Weimarer Straße entsteht eine Fernwärmetrasse von 120 Metern Länge. Um weitere Wohngebiete anbinden zu können, erfolge jetzt diese wichtige Installation, sagt Erlewein.

In den vergangenen Wochen hatten die Stadtwerke am Schützenberg ihr Fernwärmenetz erweitert. Außerdem war dort eine Gasleitung saniert worden. Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen.