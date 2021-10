Städtekette wird 2022 weiter gebaut bei Gotha

2022 soll bei Gotha ein Abschnitt des Fernradweges Thüringer Städtekette nach Töpfleben ausgebaut werden und schließt an ein bereits hergerichtetes Stück an.

Gotha. Zusammen mit Nessetal-Orten strebt Gotha zudem Radweg-Verbindung nach Bufleben an.

Nachdem im vergangenen Jahr bei Gotha ein Abschnitt des Fernradweges Thüringer Städtekette im Töpfleber Weg ausgebaut worden ist, schließt sich nächstes Jahr das Stück im Siebleber Weg bis nach Töpfleben an. Von dort aus gibt es bereits einen ausgebauten Radweg Richtung Günthersleben. „Das neue Vorhaben befindet sich gerade in der Planung und in der Ausschreibung“, teilte Maik Märtin, Pressesprecher der Stadt Gotha, auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Gebaut werden soll der etwa 350 Meter lange Abschnitt ab der ersten Jahreshälfte 2022. Die Bauzeit werde sich etwa über drei Monate erstrecken. Dafür müssen ungefähr 415.000 Euro investiert werden, wovon laut Märtin 162.000 Euro förderfähig seien. „In diesen Kosten sind Planung, Kampfmittelsondierung und Baugrunduntersuchungen inbegriffen.“

Touristische Radwege gibt es in Thüringen viele – vielerorts fehlen aber alltagstaugliche Routen. Foto: Claudia Klinger

Geplant sei außerdem, den Abschnitt im Töpfleber Weg vom Tierpark bis zur Anbindung an das erneuerte Stück auszubauen. Dafür werde noch die Förderfähigkeit geprüft. „Vorab will der Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden dort Leitungen verlegen, so dass ein Ausbau als Radweg frühestens im Jahr 2023 möglich ist“, informiert der Stadt-Pressesprecher. Dafür seien dann zwei Bauabschnitte vorgesehen.

Mittelfristig sei in enger Abstimmung mit der Landgemeinde Nessetal – im Rahmen eines Modellvorhabens – die Planung und der Bau eines Radweges von Gotha nach Bufleben geplant. Die Initiative „geRADeWEGs“ hat diese Idee angestoßen. Bei den Großbuchstaben kristallisiert sich das Wort Radweg heraus. Und genau darum geht es: um Radwege. „Aber nicht um touristische Strecken, sondern um alltagstaugliche Verbindungen, so dass innerhalb von 15 Minuten per Rad alles Wichtige zugänglich ist – Schule, Arbeitsplatz, Sportverein, Einkaufsmöglichkeit oder die Gaststätte im Nachbardorf“, sagt Dagmar Thume, Mitbegründerin der Initiative im Nordostkreis Gotha. „Die beteiligten Orte sollen untereinander per Rad, aber auch zu Fuß oder per Rollstuhl erreichbar sein und per Radweg an Gotha angebunden werden.“

Dafür war im Frühjahr beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr ein Förderantrag eingereicht worden: elf Bedarfsanzeigen für sechs Wegeverbindungen zwischen acht Orten, die ein Modellvorhaben zur besseren Daseinsvorsorge in strukturschwachen ländlichen Regionen mit dem Titel „15-Minuten-Provinz-Netz“ umsetzen und dafür das Sonderprogramm Stadt-Land nutzen wollen. Neben Eschenbergen sind Molschleben, Ballstädt, Hausen, Pfullendorf, Bufleben, Burgtonna und die Kreisstadt Gotha mit im Boot.

Im August sei eine Antwort gekommen, sagt Dagmar Thume. „Die Gemeinden haben damit die Zusage, dass sie eine Planung beauftragen und damit dann einen richtigen Förderantrag stellen können.“ Am 12. Oktober wollen sich die Bürgermeister und Mitglieder der Radweg-Initiative treffen, um zu beraten, wie es weitergehen soll. Allerdings laufe das Sonderprogramm Stadt-Land nur bis 2023, und Dagmar Thume hält es für unrealistisch, das Modellprojekt in so kurzer Zeit zu verwirklichen. Das sei schade, „weil wir damit mit wissenschaftlicher Begleitung hätten zeigen können, wie Geld zugunsten der Mobilität im ländlichen Raum mit großer Wirkung sinnvoll eingesetzt würde“.