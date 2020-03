Ständchen für ein Tabarzer Urgestein

Was gibt es Schöneres, als runde Jubiläen im Kreise der Familie zu feiern? Für Elfriede Kligmann war der 8. März ein ganz besonderer Tag, denn sie beging in geistiger Frische ihr 100. Wiegenfest. Als sie 1920 als ältestes Kind einer Tabarzer Arbeiterfamilie geboren wurde, war der Erste Weltkrieg gerade erst ein gutes Jahr vorbei.

Elfriede Kligmann erlebte somit die Weimarer Republik, die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg bewusst mit. Zwischen 1940 und 1960 wurden ihre drei Kinder Eva, Hans-Jörg und Marion geboren. Trotzdem arbeitete sie wie bereits ihr Vater im Tabarzer Gummiwerk, wo sie Turnschuhe herstellte. Später war sie dann für die Firma Kellner in Heimarbeit tätig.

Zur Familie gehören neben dem Golden Retriever Scooby noch fünf Enkel, fünf Urenkel und eine Ururenkelin, die erst ein halbes Jahr alt ist. Bis auf letztere waren am Sonntag alle in Bad Tabarz, um zusammen mit der Jubilarin zu feiern. Sie wohnt ohnehin im Haus der Tochter Marion, ihr Sohn bewohnt das Nachbarhaus. So musste lediglich die älteste Tochter Eva Schmitt aus Halle anreisen.

Die Feierlichkeiten begannen bereits um Mitternacht, erzählt die Enkelin Sarah. Da habe die Oma ungeduldig auf die ersten Gratulanten gewartet. Nach einem Brunch zu Hause wartete am Nachmittag nicht nur eine gedeckte Kaffeetafel im Hotel Zur Post auf die Geburtstagsgäste, sondern noch eine besondere Überraschung.

Pünktlich um 17 Uhr erschienen 13 Musiker der Schmerbacher Blasmusik im Saal, um der Jubilarin ein Ständchen zu bringen. Sarahs Ehemann Sven Merbach spielt nämlich die erste Trompete und musste deshalb seine Kollegen nicht lange bitten. Am Ende war es ein 30-minütiges Konzert mit bekannten Märschen und Polkas.

Das hat nicht nur Elfriede Kligmann, sondern auch ihren Gästen gefallen. Selbst Bürgermeister David Ortmann (SPD) hatte es sich nicht nehmen lassen, der nach seiner Aussage ältesten Bad Tabarzerin im Namen der Gemeinde zu gratulieren.