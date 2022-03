Bettina Reinefeld-Wiegel beschäftigt sich mit dem Teuflischen.

Liebe Leserinnen und Leser, wer möchte es schon mit dem Teufel zu tun haben?! Wohl niemand.

Das Wort „Teufel“ kommt vom griechischen „Diabolos“, und das bedeutet „Durcheinanderbringer“ oder „Verwirrer“. Der Teufel steht für das Böse, das mir begegnen kann. Durch die nächste Woche begleitet uns ein Wort aus dem 1. Johannesbrief, in dem es heißt: „Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre!“

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Böse zerstört Beziehungen. Das haben wir gerade im Krieg in der Ukraine fürchterlich vor Augen. Ja, das Böse bringt alles durcheinander, was mühevoll aufgebaut wurde. Beziehungen wollen sowohl in der Politik als auch privat gepflegt werden. Es braucht Zeit, die man sich füreinander nehmen kann. Es braucht Zeit, sich zu sagen, was man füreinander empfindet. Es braucht auch Zeit, sich zu sagen, was ich gerne verändern würde. Aber nicht im negativen Sinne wie der „Durcheinanderbringer“, sondern, dass durch das Gespräch eine Lösung für ein Problem gefunden wird und ich einen neuen Weg einschlagen kann, den ich alleine oder mit anderen gehen möchte.

Jesus Christus ist in unsere Welt gekommen, damit wir Menschen aus der Verwirrung wieder herausfinden und uns orientieren können. Er möchte ein Wegweiser für uns sein. Durch sein Erscheinen in unserer Welt hat der Teufel, hat das Böse keine Macht mehr. Der Glaube an Jesus Christus ist viel stärker als das Böse.

Der Glaube bringt Leben in meinen Alltag und nicht Zerstörung. Ich kann mich mit anderen, die auch an Gott und Jesus Christus glauben, austauschen und über den Glauben ins Gespräch kommen. Dabei kommen mir gute und wohltuende Gedanken, die mir Kraft geben. Ich weiß wohl, dass es auch im Leben eines Glaubenden Hürden gibt und nicht alles glatt und gut läuft. Es gibt Situationen, die mich herausfordern. Aber ich empfinde es so, dass die Basis stimmt. Die Grundlage meines Lebens ist der Glaube, der mir immer wieder Lösungen aufzeigt, um Probleme zu lösen.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie gut und kraftvoll durch die nächste Woche kommen und dass Sie Vertrauen darin finden, dass Gott stärker ist als das Böse! Amen.

Bettina Reinefeld-Wiegel ist Seelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt Tonna