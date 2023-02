Stammtisch zum Start von „Mosaik“-Projekt in Gotha

Gotha. Das Mehrgenerationenhaus Gotha startet am 22. Februar mit Treffen gegen Einsamkeit.

Für das Mehrgenerationenhaus in Gotha unter Leitung von Anke Merbach und Julia Krebs ist ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen: „Nach der Förderzusage vom Deutschen Hilfswerk – der Stiftung der Deutschen Fernsehlotterie – können wir ein Projekt starten, das wir schon lange realisieren wollten“, so Krebs. Bekommen hat es den Namen „Mosaik“, denn viele kleine Bausteinchen sollen mithelfen, dass einsame Menschen zurück in die Gemeinschaft finden.

Erste Gelegenheit dazu sei der Stammtisch am Mittwoch, 22. Februar, ab 16 Uhr im Café des Mehrgenerationenhauses. Eine Anmeldung sei nicht nötig. Zukünftig werde der Stammtisch jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat stattfinden und mit wechselnden Themen zum Austausch einladen.