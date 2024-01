Standesamt Gotha befindet sich wieder am angestammten Platz

Gotha Gothaisches Kalenderblatt Januar: Jugendherberge nach kriegsbedingter Schließung 1949 wieder eröffnet.

Am 1. Januar 1974 löste Heinz Wiegand (1921-2002) als neuer Direktor der Museen der Stadt Gotha Gerd Reitz ab, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Medizinische Akademie in Erfurt abberufen wurde.

Der Pädagoge und Altertumsforscher Professor Gustav Gilbert starb am 3. Januar 1899 im Alter von nur 55 Jahren an Darmkrebs. Der am 24. Dezember 1843 in Rätzlingen bei Lüneburg geborene Philologe wirkte von 1871 bis 1898 als Lehrer für Griechisch und Latein am Gymnasium Ernestinum und war „einer der bedeutendsten und beliebtesten Lehrkräfte“.

Kurz nach dem Oberbürgermeister zog am 11. Januar 1999 auch das Standesamt wieder in das sanierte historische Rathaus ein. Wie bereits seit dem letzten Umbau von 1897/98 hat es seinen Sitz im Erdgeschoss, allerdings existiert der einstige direkte Zugang vom Foyer inzwischen nicht mehr.

Der am 14. Januar 1924 verstorbene Ingenieur, Fabrikbesitzer und Geheime Kommerzienrat August Briegleb, der von 1868 bis 1897 Mitinhaber der Firma „Briegleb, Hansen & Co.“ war, wird in zwei Wochen als „Jubilar des Monats“ vorgestellt. Geboren wurde er am 7. Oktober 1840 in Eisenach.

Sozialdemokrat wurde zum Kreisdirektor ernannt

Wilhelm Geyer wurde am 15. Januar 1824 geboren und gründete 1846 zusammen mit Carl Stollberg (1821-1880) die Stollberg’sche Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei. Nach 1870 zog er sich aus dem Geschäft zurück, arbeitete als Bankbeamter und starb am 9. März 1892.

Als Sohn eines bereits 1782 verstorbenen Kaufmanns wurde Ferdinand Schulze am 17. Januar 1774 in Leipzig geboren. Von 1786 bis 1792 besuchte er das Gymnasium illustre, dessen Direktor sein Pflegevater Friedrich Wilhelm Döring war. Der studierte Philologe kehrte 1800 ans Gothaer Gymnasium zurück, wo er bis 1847 lehrte. Nebenberuflich war er Redakteur der „Nationalzeitung der Deutschen“ und später des „Gothaischen historischen Kalenders“. Der 1841 zum Hofrat ernannte Gymnasialprofessor starb am 2. Dezember 1850.

Das Gothaer Standesamt zog im Januar 1999 wieder an seinen angestammten Platz ins Erdgeschoss des Rathauses, wo es bereits seit 1898 seinen Sitz hatte, wie dieses Postkartenmotiv beweist. Foto: Postkartenverlag A. Gimm, Gotha

Den am 19. Januar 1749 in Mansbach als Sohn eines Kantors geborenen Cellisten Conrad Schlick engagierte 1775 Prinz August von Sachsen-Gotha-Altenburg (1747-1806) als persönlichen Sekretär. 1785 heiratete er die italienische Violinsolistin Regina Strinasacchi (1761-1839). Schlick schrieb zahlreiche Cellokonzerte mit Orchesterbegleitung und starb am 12. Juli 1818 in seiner Wahlheimat Gotha.

Edmund Koch wurde am 19. Januar 1874 in Leipzig geboren. Der Sozialdemokrat wirkte als Amtsvormund in der Gothaer Stadtverwaltung und später als Regierungsrat in Weimar. Anfang November 1922 wurde er zum Kreisdirektor des neuen Landkreises Gotha ernannt. Seine Amtszeit währte jedoch nur bis zum Januar 1924. Der Kreisdirektor a.D. starb am 2. Juni 1959.

Am 23. Januar 1974 starb in Erfurt der Maler und Graphiker Arthur Rose, der am 8. Juli 1891 in Dietendorf geboren wurde. Dem an den Rollstuhl gefesselten Künstler sind eine Vielzahl von Motiven aus dem gesamten Landkreis zu verdanken.

Dem späteren Kriegs- und Geheimen Hofrat Wilhelm Ewald (1791-1865) wurde am 24. Januar 1824 ein Sohn namens Adolf geboren. Der ältere Bruder des Hofamtspräsidenten und Generaldirektors Wilhelm Ewald (1825-1887) brachte es als studierter Jurist bis zum Landrichter und Geheimen Justizrat. Nebenbei war er erfolgreich als Schriftsteller tätig. Ewald starb am 29. August 1895.

Der Regierungsrat Edmund Koch wirkte ab 1922 als Kreisdirektor des Landkreises Gotha. Foto: Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar

Die am 25. Januar 1924 als Alfreda Dorfmüller in Berlin geborene Halbjüdin verschlug es 1939 zu ihren nichtjüdischen Großeltern nach Gotha, wo sie trotz Diskriminierungen 1943 das Abitur ablegen konnte. An die Dolmetscherin und Studienrätin Alfreda Zeidler, die am 10. Dezember 1990 starb, erinnert seit Februar 2023 ein Stolperstein vor der Arnoldischule.

Am 30. Januar 1949 erfolgte nach kriegsbedingter Schließung die Wiedereinweihung der bereits 1922 eröffneten Jugendherberge in der Emminghausstraße mit 60 Betten. Im Juni 1955 erfolgte jedoch der Umzug in das vormalige Kavaliershaus in der Mozartstraße 1a.

Schließlich wurde am 31. Januar 1824 Prinz Leopold als jüngster Sohn von Herzog Ferdinand von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Koháry (1785-1851), dem Bruder von Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg und Gotha (1784-1844), in Wien geboren. Der österreichische Generalmajor wohnte viele Jahre im Schloss Friedrichsthal und starb am 20. Mai 1884 in Wien. Ihm zu Ehren existierte seit 1875 die 1930 überbaute Leopoldstraße im Ostviertel.