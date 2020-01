Standesamt Gotha: Mia und Emil sind am beliebtesten

Mia ist 2019 der beliebteste Vorname für Mädchen, Emil ist es wie bereits im Jahr 2018 bei den Jungen.

700 Geburten, 886 Sterbefälle

Acht Mädchen wurden Mia genannt. Es folgten sieben mal Emma und dann je sechs Mal Lea und Maja. Emil wurden neun Jungs genannt, es folgen acht Pauls und sieben Bens. Von allen 2019 in der Kreisstadt beurkundeten Kindern erhielten 461 einen, 213 zwei und 17 Kinder drei Vornamen, gibt das Gothaer Standesamt bekannt.

Insgesamt wurden 700 Geburten beurkundet, 696 Kinder wurden in Gotha geboren, für vier Kinder wurde nachträglich eine Geburtsurkunde ausgestellt. 353 Babys sind nun auch Einwohner der Kreisstadt. Das Standesamt erfasste auch 886 Sterbefälle im Jahr 2019. 577 Verstorbene hatten in der Kreisstadt gelebt. Geheiratet haben im Gothaer Standesamt 257 Paare, 163 davon leben in Gotha. Zwei Eheschließungen wurden nachbeurkundet.

Heiraten in besonderem Ambiente

Für die Trauungen bietet die Kreisstadt unterschiedliche Ort mit ihrem jeweils eigenen Ambiente an. Im Herzoglichen Museum können sich Paare im neu eingerichteten Trauzimmer das Ja-Wort geben. Für Trauungen mit besonderem Flair stehe an bestimmten Samstagen von Mai bis Oktober das Trauzimmer im Schloss Friedenstein – das einstige Vorzimmer der Herzogin – zur Verfügung, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Außerdem sei Heiraten in origineller rustikaler Atmosphäre in der alten Bockwindmühle in der Ortschaft Ballstädt der Gemeinde Nessetal möglich. Eine weitere Variante ist die Hochzeit in einem historischen Straßenbahnzug der Thüringerwald- und Straßenbahn.

Die fünf Gothaer Standesbeamtinnen Nadine Ehle, Jana Habermann, Carola Stoll, Kathrin Steinbrück und Ramona Köllner beraten über die individuelle Ausgestaltung der Trauung. Für diese Beratung wird um eine Terminvereinbarung gebeten. Für die Zeremonie empfiehlt sich aktuell der Bereich um das historische Rathaus nicht, da rund um das Gebäude gebaut und archäologisch gegraben wird.