Starke Feuerwehrtruppe in Nottleben

Seit November des vergangenen Jahres steht Marc Siegfried als Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Nottleben vor. 17 Kameraden zählen zu seiner Einsatzabteilung. Auch wenn das Einsatzgeschehen sich im vergangenen Jahr auf sechs Einsätze erhöhte – 2018 waren es fünf Einsätze – seien die Floriansjünger nach wie vor gut aufgestellt. „Es gibt nichts anderes hier im Ort“, sagt Marc Siegfried.

Miteinander und Kameradschaft

Für den Ortsbrandmeister selbst sei die Feuerwehr mehr als eine Berufung. Schon als Jugendlicher war er dabei. Marc Siegfried ist hauptberuflich seit 2015 als Rettungssanitäter beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes in Gotha beschäftigt. Nach seinem Dienst kümmert er sich ehrenamtlich um die Belange der Nottleber Feuerwehr. Dazu gehört auch das Miteinander und die Kameradschaft. „Wir verstehen uns alle und mit unserer technischen Ausstattung sind wir auch zufrieden“, sagt Marc Siegfried.

Die kann sich sehen lassen. Mit Unterstützung der Gemeinde konnte vor Jahren die alte Schule zum Haus der Vereine umgebaut werden und aus der ehemaligen angrenzenden Scheune wurde das Feuerwehrgerätehaus. „Wir haben das mit Hilfe der Dorferneuerung umsetzen können“, erklärt Nottlebens Bürgermeister Jochem Bachies (parteilos).

Partnerschaft mit Bad Tabarzer Feuerwehr geplant

Die junge Einsatztruppe – der Altersdurchschnitt liegt zwischen 20 und 40 Jahren – bereitet derzeit ihre Jubiläumsfeier vor. Im September sei ein großes Fest anlässlich des 170-jährigen Bestehens der Feuerwehr im Dorf geplant. Es stehen aber auch 17 Veranstaltungen auf dem Programm. Neben Ostereiersuchen, Maibaumstellen und Pfingstfeuer beteiligen sich die Kameraden auch an anderen Festivitäten der Vereine.

Nachwuchsprobleme, so wie bei den meisten Feuerwehren im Landkreis, haben die Nottleber kaum. Ihre Jugendfeuerwehr ist zwölf Mann stark, die Kinder zwischen sechs und 16 Jahre alt. Vier Jugendliche wurden in die Einsatzabteilung übernommen. In diesem Jahr will sich die Freiwillige Feuerwehr wieder mehr auf die Nachwuchsgewinnung konzentrieren. So ist eine Partnerschaft mit der Bad Tabarzer Feuerwehr geplant, um die Jugendfeuerwehr zu verstärken.