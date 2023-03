Starker Arm und Brosamen

Wieland Fischer über Streiks gestern und heute.

Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Die Verse des revolutionären Dichters Georg Herwegh aus dem 19. Jahrhundert kommen mir in den Sinn, wenn ich Demonstrierende durch Straßen ziehen sehe. War es anno dazumal das Räderwerk der Fabriken, das erlahmte, sind es nun Autoschlangen hinter Protestzügen. Die haben sich auch zum Warnstreik des öffentlichen Dienstes am Mittwoch in Gotha gebildet. Auch anders geartetes Räderwerk stand still, wie etwa das etlicher Gothaer Kindergärten.

Sicherlich gibt es viel Verständnis für 10,5 Prozent mehr Lohn. Angesichts gestiegener Preise für Dinge des täglichen Lebens wäre das ein Inflationsausgleich. Der öffentliche Dienst ist im 21. Jahrhundert der starke Arm, der dieser Forderung Nachdruck verleihen kann.

Für Beschäftigte in der Privatwirtschaft bleibt das ein frommer Wunsch. Erzieher von Kindergärten in freier Trägerschaft betreuten brav am Mittwoch ihre Schützlinge – in der Hoffnung, dass am Ende für sie, uns alle, ein paar Brosamen mehr abfallen.