„Starlights“ sorgen für Adventszauber

Seit mittlerweile zwölf Jahren trainiert Sylvia Schäfer die Tanzgruppe „Gothaer Starlights“. Ihr gehören bis zu 15 Mädchen im Alter von acht bis 13 Jahren an. Elf davon traten am vierten Adventssonntag in der Cafeteria des Helios-Klinikums vor Patienten und Gästen auf. Neben einem Weihnachtstanz präsentierten sie auch einen langsamen und schnellen Tanz zu Leonard Cohens „Hallelujah“ und „Sing Hallelujah“ von Dr. Alban.