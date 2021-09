Startschuss für neue Langzeitbaustelle in Gotha

Gotha. Die Gallettistraße und Am Kindleber Feld in Gotha werden grundhaft ausgebaut. Auf diese Einschränkungen müssen sich Autofahrer einstellen.

Ab Montag, 13. September, sollten Autofahrerinnen und -fahrer die Gallettistraße und Am Kindleber Feld in Gotha umgehen. Bis Ende November 2023 werden die Straßen dort grundhaft ausgebaut und Versorgungsleitungen erneuert. Dafür wird die Strecke voll gesperrt.

Wie die Stadtverwaltung informiert, beginnt die Maßnahme an der Einmündung Gleichenstraße, endet an der Kindleber Straße und wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. Im ersten Bauabschnitt wird im Bereich Gallettistraße von Gleichenstraße der Einmündungsbereiches bis zur Franckestraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr im Einmündungsbereich Gleichenstraße/Oskar-Gründler-Straße und der westlich der Gleichenstraße befindliche Teil der Gallettistraße werden über eine Ampel geregelt.