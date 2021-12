Statt Adventsmarkt gab es Adventskalender in Gotha

Eine Spende in Höhe von 350 Euro konnte Felix Kalbe (rechts) vom Kinderhospiz Tambach-Dietharz entgegennehmen. Das Geld stammt vom Verkauf des Siebleber Adventskalenders, an dem neben Wenke Neumann, Filialleiterin der Ahorn-Apotheke, auch Ortsteilbürgermeister Peter Eckardt beteiligt waren.

Gotha-Siebleben. Coronabedingt wurde der Adventsmarkt abgesagt. Dafür gab es wieder einen Adventskalender, dessen Erlös dem Kinderhospiz zugute kommt

Auch in diesem Jahr mussten die Bewohner des Ortsteils Siebleben aufgrund der Corona-Pandemie auf ihren Adventsmarkt verzichten. Als kleinen Trost gab es wieder einen Adventskalender, den Michael Möcker von der Firma Mennor initiiert hat. 250 Stück wurden gedruckt. Zahlreiche Vereine und Sieblebens Ortsteilbürgermeister Peter Eckardt (parteilos/Mitte) unterstützten die Aktion. Verkauft wurde der Adventskalender auch in der Ahorn-Apotheke bei Filialleiterin Wenke Neumann. Wie schon im vergangenen Jahr ging der Spendenerlös an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Insgesamt 350 Euro konnte Felix Kalbe vom Kinderhospiz entgegennehmen. Der Erlös soll in die Fertigstellung des Außengeländes fließen.