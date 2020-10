Steffen Hinze hilft Firmen bei der Ansiedlung in Gotha

In der Wirtschaftsförderung der Stadt Gotha gibt es ein neues Gesicht. Neben Leiterin Nicole Schwan und Citymanagerin Elisabeth Kupfer verstärkt seit 12. Oktober Steffen Heinze das Team, das damit wieder in seiner ursprünglichen Stärke von drei Stellen aufgestellt ist. Das teilte Knut Kreuch (SPD), der Gothaer Oberbürgermeister, während einer Pressekonferenz im Rathaus mit.

Der Neue heißt Steffen Heinze, ist 32 Jahre und Gothaer. Er hat die Myconiusschule besucht und läuft gern und viel, auch Marathon. Heinze wurde von 2004 bis 2006 im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst bei der Stadtverwaltung Gotha ausgebildet. Anschließend studierte er in Teilzeit bis 2011 an der Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Rechnungswesen und Controlling und arbeitete acht Jahre in der Finanzverwaltung der Stadt.

Er übernimmt die Pflege und Aktualisierung der Unternehmensdatenbank und hält Kontakt zu Firmen, Verbänden und anderen Partnern. Außerdem soll er beim Vermarkten von Wirtschaftsflächen helfen sowie Unternehmen bei deren Gründung, Ansiedlung oder Erweiterungsvorhaben betreuen.