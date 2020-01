Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steigende Besucherzahlen in den großen Gothaer Spielstätten

Das Kulturhaus besuchten im vergangenen Jahr 39.717 Personen zu insgesamt 79 Veranstaltungen. Die Zahl der Veranstaltungstage stieg im Vergleich zum Vorjahr lediglich um zwei zusätzliche Tage, jedoch gab es im Jahr 2019 rund 5800 Besucher mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einer Auslastung von etwa 503 Besuchern pro Veranstaltung und ist damit die höchste durchschnittliche Auslastung seit 2014, stellt die Kultourstadt Gotha fest.

In der Stadthalle waren 2019 bei 75 Veranstaltungen 25.272 Personen im Haus. Im Gegensatz dazu beliefen sich die Zahlen im Jahr 2018 auf 71 Veranstaltungen mit insgesamt 22.915 Personen.

In der Summe besuchten im vergangenen Jahr 64.989 Menschen die beiden großen Gothaer Spielstätten. Das Interesse von Veranstaltern an den Häusern wachse stetig, bemerken Gothas Kulturplaner. Gotha rücke als möglicher Veranstaltungsort in Nachbarschaft von Erfurt und Eisenach zunehmend in den Vordergrund, bemerken sie.