Steigende Coronazahlen im Kreis Gotha

Innerhalb von 24 Stunden vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch 94 Personen, die positiv auf Corona getestet wurden. Damit stieg die Gesamtzahl auf 10.051 Personen. Im Landkreis Gotha sind 302 Menschen erkrankt, 70 mehr als am Vortag. 13 Personen werden stationär in Krankenhäuser behandelt, davon vier Personen auf Intensivstationen. Genesen sind 9497 Menschen, verstorben an oder durch Covid-19 sind 252 Menschen. Aktuell liegt der Inzidenzwert bei 115,2.