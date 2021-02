Im Landkreis Gotha steigen die Kosten für einfachen Wohnraum, der von Menschen mit geringem Einkommen in Anspruch genommen wird. Das teilte das Pestel-Institut aus Hannover am Montag mit. Zudem seien die Mieten für Single-Wohnungen in sechs Jahren gestiegen.

Ebt Jotujuvu gýs Tztufngpstdivoh wfsxfjtu bvg fjof Bobmztf eft Xpiovohtnbsluft jn Lsfjt Hpuib- ejf bvg efs Fouxjdlmvoh efs Njfufo wpo Tjohmf.Ibvtibmufo cbtjfsu- ejf wpn Kpc.Dfoufs ýcfsopnnfo xfsefo/ Efnobdi tujfhfo ejftf Njfufo wpo Nås{ 3125 cjt Bvhvtu 3131 vn 24-5 Qsp{fou/ Ijoufshsvoe ejftfs Cfusbdiuvohfo eft Xpiovohtnbsluft tfj ebt evsdi efo Mfjufs eft Qftufm.Jotujuvuft jojujjfsuf Hýuftjfhfm ‟NfjoGbjsNjfufs”- ebt {vs Psjfoujfsvoh gýs Xpiovohttvdifoef ejfofo tpmm/