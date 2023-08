Steigende Zahl von Briefwählern zu erwarten

Gotha. Steve Allin und Nicole Raab werden im Kreis Gotha die Europawahl 2024 federführend managen

Bis zur Europawahl im Juni 2024 gehen noch etliche Monate ins Land. Die ebenfalls im kommenden Jahr anstehenden Landtags- und Kommunalwahlen werden voraussichtlich einige Wochen später folgen. Doch nicht nur Parteien stellen sich jetzt auf das kommende Superwahljahr ein, auch die Kreisverwaltung. Im Landratsamt werden Steve Allin und Nicole Raab als Wahlleiter und Stellvertreterin die Europawahl im Kreis Gotha federführend organisieren.

Landrat Onno Eckert hat den beiden Mitarbeitern des Hauses die Ernennungsurkunden des Thüringer Innenministers Georg Maier (beide SPD) überreicht. Er freue sich, dass mit ihrer Berufung seinem Vorschlag gefolgt worden sei, sagt Eckert.

Beide sind keine heurigen Hasen in Sachen Wahlorganisation. Bei ihnen liefen unter anderem zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Gotha die Fäden zusammen. Zuvor hatte Allin an der Seite des langjährigen Kreis-Wahlleiter Rainer Schulz Erfahrungen gesammelt, was beachtet werden muss, um die amtlichen Formalitäten einzuhalten und eine geordnete Wahl durchführen zu können. Er wisse, was da auf ihn, seine Kollegin und Wahlkommissionen zukomme, erklärt der Schwabhäuser. Bei der Bundestagswahl 2021 sei im Kreis „sehr viel gut gelaufen“, stellt Allin rückblickend fest. Anders als in der Bundeshauptstadt Berlin habe es keine Unregelmäßigkeiten und Beanstandungen gegeben.

Wenn all die Ergebnisse im Kreiswahlbüro einlaufen, sei bei aller Anspannung Ruhe und Gelassenheit nötig. Und noch eins sei zu erwarten, sagt Allin voraus: ein erhöhtes Briefwahlaufkommen. Das sei bei den Wahlen der letzten Jahre von Mal zu Mal gestiegen – und bewältigt worden.