An den Aussichtsturm des Inselsberges lädt erneut das Kuramt Bad Tabarz für den 12. August zur Sternschnuppennacht ein (Archiv-Foto).

Sternschnuppen auf dem Inselsberg bei Bad Tabarz beobachten

Das Kuramt des Kneipp-Kurortes Bad Tabarz lädt zur Sternschnuppen-Nacht ein ab 21 Uhr am Mittwoch, 12. August, auf den Großen Inselsberg an den Fuß des Aussichtsturmes. Aktuell sorgt der Perseiden-Meteorstrom für eine größere Dichte an Sternschnuppen.

Die Besucher sind aufgefordert, Decken und Stühle mitzubringen. Das Gelände sei großräumig genug, um Sicherheitsabstände einzuhalten. Uwe Krieger am Imbiss und DC Maik Nowotny hätten eine Nebelmaschine dabei. Nowotny werde zum Abend passende Musik im Hintergrund erklingen lassen, kündigt das Kuramt weiter an.

Führungen durch die Ausstellung im Aussichtsturm

Auch würden Führungen durch die Ausstellung im Aussichtsturm durch Mitarbeiter des Kuramtes angeboten. Der Tradition folgend, sollen angesichts der Sternschnuppen geheime Wünsche in den Himmel geschickt werden. Wie dies geschehen soll, wollte das Kuramt noch nicht bekannt geben. Allerdings wird am Inselsberg seit einigen Wochen das Absenden von Grußkarten mit biologisch abbaubaren Ballons und Schnüren angeboten.

Wegen dem Perseiden-Meteorstrom könnten, denn in den meisten Jahren zu Spitzenzeiten bis zu 150 Meteore pro Stunde zu sehen sein, heißt es auf einer Astronomie-Website. Viele der Perseiden-Sternschnuppen seien zudem besonders hell. Die Perseiden werden durch Bruchstücke eines Kometen ausgelöst, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen. red