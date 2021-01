Sternsinger kommen online nach Ohrdruf und Luisenthal

Seit einigen Jahren ziehen auch in Ohrdruf um den Dreikönigstag, 6. Januar, Mitglieder des Kinderchores der evangelischen Kirchengemeinde von Haus zu Haus. Sie bringen den Segen für ein gutes neues Jahr und schreiben an die Türen: „C+M+B 2021“, Christus Mansionem Benedicat, das heißt: Christus segne dieses Haus.

„Auch in der Zeit der Corona-Pandemie wollen wir auf dieses Segenszeichen nicht ganz verzichten“, sagt Kantorin Johanna Bergmann. Die Aktion „Sternsingen“ werde online umgesetzt. Ab Freitag, 15. Januar, stehe auf der Internetseite der Kirchengemeinde ein Link zu dem Video mit dem neuen Sternsingerlied „Wollt ihr mit uns die Welt verändern?“. Es wurde vom Kinderchor der Kantorei Ohrdruf zu Hause aufgenommen.

„Wir laden ein, sich das Segenswort C+M+B 2021 mit einem Stück Kreide selbst an die Tür zu schreiben“, unterstützt Pfarrerin Gundula Bomm die Idee des Kinderchores. Dazu könne das Lied abgespielt und gesummt werden. Die Pfarrerin ermuntert zur Teilnahme und bittet darum, sich an der Spendenaktion auch in diesem Jahr zu beteiligen. red

Hinweise ab15. Januar unter: www.ohrdruf-luisenthal.de oder im Pfarramtsbüro,

Tel.: 03624 / 313536