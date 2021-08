Bachfest 2021 Gotha - Ohrdruf: Sternstunden der Kirchenmusik

Die Thielemann-Orgel Gräfenhain steht zum Auftakt des Bachfestes, am 26. August, mit im Blickpunkt. Nach dem Orgelruf im gesamten Landkreis zum Auftakt gibt Sebastian Heindl dort ein Preisträgerkonzert.

Gotha. Bachfest 2021 Gotha - Ohrdruf: Orgelruf erschallt im Landkreis

Für das Gothaer Land bahnen sich Sternstunden der Kirchenmusik an. Vom 26. bis 29. August veranstalten die Städte Ohrdruf und Gotha das 95. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft. „Wenn man nicht in einer Bachstadt wie Leipzig lebt und wirkt, kommt das im Berufsleben vielleicht nur einmal vor“, verweist Gothas Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt auf das Besondere des Bevorstehenden.

Jens Goldhardt, Kirchenmusikdirektor und Organist in Gotha. Foto: Ingo Hanke

Bereits 2012 war Kantor Goldhardt von Martin Petzoldt, dem damaligen Präsidenten der Neuen Bachgesellschaft, auf die musikalische Großveranstaltung angesprochen worden. Petzoldts Intention damals: 2021 müsste in Ohrdruf das Bachfest wegen des Doppeljubiläums von Johann Christoph Bach stattfinden. Der Geburtstag des großen Bruders von Johann Sebastian jährt 2021 sich zum 350., der Todestag zum 300. Mal.

Von Anfang an sei klar gewesen, die Kreisstadt Gotha darin einzubeziehen, erinnert Goldhardt, ebenso den Bachstammort Wechmar. Zum Festauftakt erklingt ein Orgelruf im Gothaer Land. Am Donnerstag, 26. August, 19 Uhr sollen 95 Orgeln der Kirchenkreise Gotha und Waltershausen-Ohrdruf gespielt werden, gleichzeitig mit dem Choral „Lobe den Herren“. Der Orgelruf verweist auf die Tradition des Orgelbaus und des Orgelspiels in Stadt und Kreis. Den Anstoß zum diesem umspannenden Zusammenspiel hat Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) gegeben, erinnert Goldhardt. Es nimmt gleichzeitig Bezug zum Jahr der Orgel, das vom Deutschen Musikrat ausgelobt worden ist.

Dabei spielt mit, dass die überwiegende Zahl der Orgeln im Gothaer Land sich in einem guten Zustand befinden. Erfreulich auch: Sonntags werden die meisten Orgel regelmäßig gespielt, von „sehr, sehr vielen neben- und ehrenamtliche Organisten“, betont der Kantor. Bei der Vorbereitung des Bachfestes sei es von Anfang an das Bestreben gewesen, sie bei dem Orgelruf einzubinden. Nur eine paar Auswärtige, Mitglieder der Neuen Bachgesellschaft, wirken bei dem Auftakt mit, weil die Ehrenamtlichen die 95 Orgeln nicht alle zeitgleich bedienen können, an Sonntagen an zwei, drei Kirchen nacheinander den Organisten-Dienst verrichten.

Folgen der Pandemie am reduzierten Programm spürbar

Im Anschluss an den Orgelruf, um 20 Uhr, beginnt ein Preisträgerkonzert der Johann-Sebastian-Bach-Stiftung die Thielemann-Orgel der Dreifaltigkeitskirche Gräfenhain. Es spielt Sebastian Heindl. Er gewann 2019 in den USA den Longwood Gardens International Organ Competition, welcher als der höchstdotierte Orgelwettbewerb weltweit gilt.

Jens Goldhardt bedauert, dass das auf vier Tage komprimierte Bachfest-Programm wenig Platz für Mitwirkende aus der Region lässt. Wegen der Pandemie ist es zeitlich verkürzt worden. Außerdem ist Chorgesang nach wie vor ein kritisches Thema. Bezeichnend dafür ist, dass die Gaechinger Cantorey zu ihrem Konzert am Freitag, 27. August, in der Margarethenkirche in reduzierter Besetzung auftreten wird.

Das Mitwirken von Chören aus der Region beim Bachfest ist auch gestrichen worden, weil deren Probenarbeit seit fast eineinhalb Jahren nahezu lahm liegt; Goldhardt: „Das tut schon sehr weh.“ Immerhin. Immerhin hat am Montagabend der Bachchor Gotha die Probenarbeit wieder im Freien aufgenommen.

Persönlich freut sich Goldhardt zum Bachfest auf das gemeinsame Konzert mit dem neu formierten Barockensemble der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Unter seiner Leitung erklingen am Samstag, 28. August, 14 Uhr in der Schlosskirche Friedenstein Kantaten von Johann Sebastian Bach und Gottfried Heinrich Stölzel. Es verweist auf die zu ihrer Zeit bestehenden persönlichen Kontakte zwischen dem Thomaskantor und seinem Berufskollegen in Gotha.

www.bachfest2021.de