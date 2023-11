Stiftung Schloss Friedenstein Gotha vergibt den Eva-Maria-Dicken-Publikumspreis 2023

Gotha. Die Arbeit „Die Welt besteht nicht nur aus einer Farbfamilie“ überzeugt die Besucher. 192 junge kreative Leute aus ganz Thüringen beteiligen sich am Kunstwettbwerb in Gotha.

Die Preisträgerinnen des Eva-Maria-Dicken-Publikumspreises 2023 sind gekürt: Das Kunstwerk „Die Welt besteht nicht nur aus einer Farbfamilie“ von Mia Auge (13 Jahre), Angelina Khuodoyan (12), Emma Richter (13) und Vanessa Turba (13) aus Gotha/Nessetal hat überzeugt. Bis Mitte August konnten Besucher ihren Favoriten in der Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge des Jugendkunstpreises 2023 bestimmen.

Preisträgerinnen in der Skulpturenhalle: Emma Richter (13), Vanessa Turba (13) und Mia Auge (13) mit ihrem Kunstwerk „Die Welt besteht nicht nur aus einer Farbfamilie". Foto: Simon Steinecke

Insgesamt hatten sich 192 junge kreative Menschen aus ganz Thüringen beteiligt. Die Ausschreibung stand in diesem Jahr unter dem Motto „(nicht) dazugehören“ – angelehnt an das Thema der Jahreshauptausstellung „Freimaurer und die Mysterien Ägyptens in Gotha“.

Klaus Kleinsteuber, Vorsitzender des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha, hat gemeinsam mit der Vermittlerin und Verantwortlichen für den Eva-Maria-Dicken-Preis Josephine Doege den Preis im Herzoglichen Museum übergeben. Die Auszeichnung ist mit 200 Euro dotiert. 2011 hatten Eva-Maria und Engelbert Dicken den Jugendkunstpreis initiiert. Im Rahmen einer Zuwendungsvereinbarung für den Freundeskreis und mit Unterstützung der Kreissparkasse Gotha hat die Familie Kapital für Preisgelder gestiftet.