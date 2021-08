Stolpersteine werden in Gotha verlegt

Drei neue Stolpersteine, hier bei einer früheren Aktion in Waltershausen, verlegt Gunter Demnig jetzt in Gotha. (Archiv-Foto)

Gotha. Gunter Demnig erinnert am Samstag an Holocaust und Vertreibung jüdischer Mitbürger.

Am Sonnabend, 21. August, kommt Gunter Demnig wieder nach Gotha, um Stolpersteine zu verlegen. Es die 14. Aktion seit 2006 des Künstlers aus Köln in Gotha, um an die Vernichtung der Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgter und anderen Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern, weiß Albrecht Loth vom Gothaer Bündnis gegen rechts.

10.30 Uhr werden in der Langensalzaer Straße 26 drei Stolpersteine verlegt – Nr. 79-81 –, die an den Kaufmann Benjamin Wilk (geb. 1873), seine Frau Malka (geb. 1873) und deren Sohn Meyer (geb. 1910) erinnern. Die Familie musste Gotha im Oktober 1938 infolge der sogenannten Polenaktion verlassen, in deren Rahmen etwa 17.000 in Deutschland lebende Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit ausgewiesen wurden. Über das weitere Schicksal der Familie Wilk liegen keine Informationen vor.