Straße nach Pferdingsleben gesperrt

Auf Beeinträchtigungen müssen sich ab kommender Woche die Einwohner von Pferdingsleben einstellen. Ab Montag, 29. Juni, wird die Verbindungsstraße zwischen der Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue und der Bundesstraße 7, die von Gotha nach Erfurt führt, voll gesperrt.

Drei Wochen lang kann die Straße nicht befahren werden, teilte das Amt für Gebäude- und Straßenmanagement des Kreises mit. Grund der Vollsperrung ist, dass an der Kreisstraße 4 ein straßenquerender Durchgang erneuert wird. Zudem werden die Bankette in die Kur genommen. Rund 50.000 Euro investiert der Kreis in die Sanierung.

Fahrer, die den Ort von der Bundesstraße anfahren, weichen über Nottleben, Ermstedt, Zimmernsupra und Tröchtelborn aus.