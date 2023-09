Straßenbahn in Weiß, statt in Rot oder Gelb. So könnte in Zukunft die Straßenbahn Gothas aussehen. Diese kommt frisch aus der Endmontage in Pilsen (Tschechien). Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH hat sie für Probefahrten den Gothaern zur Verfügung gestellt. Der Zug ist 33,50 Meter lang, 55 Tonnen schwer, damit größer als die anderen im Einsatz befindlichen Gothaer Wald- und Straßenbahnen.