Straßenbau hat in der Drei-Gleichen-Gemeinde Priorität

In der nächsten Sitzung des Drei-Gleichen-Gemeinderates soll der Haushaltsplan für dieses Jahr beschlossen werden. Sie findet voraussichtlich am 10. Februar statt, wenn es das Corona-Infektionsgeschehen zulässt. Vorerst bis zum 7. Februar sind Sitzungen kommunaler Gremien im Landkreis Gotha noch untersagt. Ansonsten wird die Tagung in den März verschoben, hatte Bürgermeister Jens Leffler (CDU) angekündigt.

Bei den Investitionen stehen 2021 drei Straßenbauvorhaben an erster Stelle. „Im Ortsteil Wechmar geht es mit dem zweiten Bauabschnitt in der Langen Straße bis zum Ortsausgang Richtung Mühlberg weiter“, kündigt Leffler an. Wie im vergangenen Jahr werde dort unter Vollsperrung gearbeitet. Ebenfalls fortgesetzt wird im Ortsteil Mühlberg voraussichtlich ab Mai der Ausbau von Geschwister-Scholl- und Arnstädter Straße, der sich bis ins Jahr 2022 erstrecken soll. Wasser- und Abwasserzweckverband und Ohra Energie bewältigen dieses Vorhaben gemeinsam mit der Gemeinde.

„Im April ist nun endlich auch Baubeginn für den Ausbau der Neudietendorfer Straße im Ortsteil Großrettbach“, sagt Jens Leffler. Das Vorhaben musste verschoben werden, weil es Probleme mit der Ausschreibung gegeben hatte, die aus vergaberechtlichen Gründen wiederholt werden musste. Nun soll das Gemeinschaftsprojekt mit den zuständigen Versorgern für Wasser und Abwasser, Gas, Strom und Leerrohren für Glasfaserkabel und dem Landkreis im Frühjahr starten können. Es wird ebenfalls zwei Jahre dauern unter Vollsperrung der Ortsdurchfahrt. Zu den Vorhaben für 2021 gehören aber auch noch kleinere Projekte, kündigt der Bürgermeister an. So soll das Sportlerheim in Günthersleben energetisch saniert werden – Fassade, Fenster und Türen werden erneuert mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm. Und in Seebergen werde mit der Sanierung der Trauerhalle begonnen.