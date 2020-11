Straßenbauarbeiten laufen derzeit in allen drei Ohrdrufer Ortsteilen, informiert Bürgermeister Stefan Schambach (SPD). In Wölfis gehe das Aufbringen einer Decke in einem Abschnitt der Teichgasse dem Ende entgegen.

Noch bis 2022 müssen die Anwohner in der Steigerstraße in Gräfenhain mit einer Baustelle leben. Dort werden auch neue Leitungen verlegt. Neue Leitungen sind dagegen in der Straße Am Vetterberg in Crawinkel bereits weitgehend in die Erde gebracht. Der Straßenbau dort werde noch bis nächstes Jahr dauern. Abgeschlossen ist die Instandsetzung der B 88 zwischen Ohrdruf und Georgenthal. In Gräfenhain hatte sich die Stadt beteiligt und den Gehweg, Bushaltestellen und zum Teil Beleuchtung erneuert.