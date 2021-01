Straßensperrung Am Tivoli in Gotha

Ab Mittwoch, 20. Januar, bis voraussichtlich Mittwoch, 27. Januar, wird die Straße am Tivoli in Höhe der Hausnummer 3 wegen der Herstellung eines Trinkwasseranschlusses voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Gotha mit. Die Einbahnstraßenregelung werde für die Dauer der Baumaßnahme aufgehoben. Die Zufahrt in diesen Teilabschnitt der Straße Am Tivoli sei während der Sperrung nur aus Richtung Leesenstraße möglich. red