Gotha. An den sieben Teichen wird ein Hausgasanschluss verlegt.

Ab Montag, dem 2. Oktober, bis voraussichtlich zum Freitag, dem 13. Oktober, müssen für das Herstellen eines Hausgasanschlusses Kabel und Leitungen in der Straße An den sieben Teichen, Höhe Hausnummer 25/27, verlegt werden. Für diese Arbeiten in der Siedlung Mittelhausen werde die Straße voll gesperrt, kündigt die Pressestelle der Stadtverwaltung an. Außerdem komme es dort zu Einschränkungen beim Parken.