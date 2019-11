Die Augustinerstraße ist wieder für den Verkehr frei. Damit ist die Jüdenstraße wieder Einbahnstraße und die Einfahrt in den Hauptmarkt wieder von oben wie gewohnt. Ein Kranaufstellung war auch hier der Grund für die Sperrung.

Gotha. In der Salzgitterstraße und der Oststraße Gotha gibt es halbseitige Sperrungen am Montag, dem 18. September. Der Müllersweg wird ganz gesperrt.

Straßensperrungen in der Kreisstadt Gotha

Die Woche beginnt in Gotha für die Autofahrer mit Verkehrseinschränkungen. Von Montag, dem 18. November bis voraussichtlich Freitag, 22. November ist die Salzgitterstraße an der Nummer 62 halbseitig gesperrt. Wasser- und Abwasserleitungen werden repariert. Es gibt eine zweiseitige Baustellenampel. Die Fußgänger laufen gesondert mit Hilfe einer Fußgängerampel, teilt die Stadtverwaltung mit.

Von Montag bis voraussichtlich Freitag, dem 22. November wird der Müllersweg zwischen Pfullendorfer Straße und Langensalzaer Straße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Wasser- und Abwasserschächte werden repariert. Bushaltestellen am Stadion und im Müllersweg werden so lange aufgehoben. Die Bushaltestelle am Friedhof ist der Ersatz.

Für Dach- und Fassadenarbeiten wird von Montag bis voraussichtlich Mittwoch, dem 18. Dezember ein Kran an der Oststraße 13 stehen. Es gibt eine zweiseitige Baustellenampel. Auch das Parken wird dort eingeschränkt.

Von Montag bis voraussichtlich Freitag, den 22. November wird die Salzgitterstraße an der Hausnummer 97 halbseitig gesperrt.