Die Kaufland-Filiale schließe während des Streiks nicht, kündigt das Unternehmen an. (Archiv)

Streiks auch im Einzelhandel in Gotha

Gotha. Betroffen ist auch ein großer Einzelhändler in Gotha, der aber regulär geöffnet hat.

Anlässlich der Tarifverhandlungen im Einzelhandel ruft die Gewerkschaft Verdi zu Streiks auf. Unter anderem nehmen Mitarbeiter der Kaufland-Filiale in Gotha an dem Streik teil, teilt das Unternehmen mit. Die Filiale habe regulär geöffnet, die Kunden könnten wie gewohnt ihre Einkäufe tätigen, heißt es weiter. Die Durchführung von Streikmaßnahmen sei eine legitime Möglichkeit für Arbeitnehmer, ihre Forderungen zum Ausdruck zu bringen. Selbstverständlich respektiere Kaufland die Teilnahme der Mitarbeiter an Streiks.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde, was einer Anhebung des Eckgehalts um circa 15 Prozent entspricht. Die Arbeitgeber bieten Erhöhungen im Umfang von 7,5 Prozent.