Streit im Supermarkt: Mann wirft mit Stuhl und droht mit Messer – Reifen an vielen Autos zerstochen

Die Meldungen der Polizei für die Stadt und den Kreis Gotha.

Am Freitagabend gegen 19.15 Uhr eskalierte ein Streit in einem Ohrdrufer Supermarkt. Zwei Kunden waren laut Polizei in einen verbalen Streit geraten, in dessen Folge die Jacke eines der Beteiligten beschädigt wurde.

Der Täter steigerte sich in diese Auseinandersetzung offenbar derart hinein, dass er den Geschädigten mit einem Stuhl bewarf und diesen am Ende mit einem Messer bedrohte. Der Geschädigte suchte sein Heil in der Flucht und informierte die Polizei. Zu Verletzungen kam es nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Selbsternannter Pilger klaut Kollekte und Handy aus Kirche

Am Samstag gegen 12.30 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Diebstahl aus der Katholischen Marienkapelle Bad Tabarz informiert. Der selbsternannte Pilger entwendete aus der Kollekte fünf Euro und das Handy des ehrenamtlichen Hausmeisters. Dank eines Hinweises konnte der Pilger ermittelt werden, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Streit um Taxi-Parkplatz eskaliert

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr wollte ein 60-jähriger Taxi-Fahrer seinen Dienstwagen in einer dafür vorgesehenen Parkbucht in der Heliosstraße in Gotha abstellen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch laut Polizei an einem unbekannten männlichen Mercedes-Fahrer, welcher seinen dunklen Kombi bereits dort parkte. Nach der Aufforderung des Taxi-Fahrers, den Mercedes wegzufahren, machte der Unbekannte zwar Platz, kehrte aber zu Fuß zum Taxi zurück und geriet dort mit dem Taxi-Fahrer in Streit.

Im Rahmen der Streitigkeit wurde das T-Shirt des 60-Jährigen beschädigt. Im Anschluss der Auseinandersetzung entfernte sich der Mercedes-Fahrer mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Mann wird als 35 bis 40 Jahre alt beschrieben, etwa 1,70 Meter groß, mit untersetzter Gestalt und blonden Haaren. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 03621/781124 bei der Polizei melden.

Reifen an mehreren Autos zerstochen

Am Samstag wurde die Polizei Gotha über zwei beschädigte PKW in der Schenkstraße in Friemar informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bei einer 21-jährigen Audi Besitzerin zwei Reifen und bei einem 55-jährigen Peugeot-Besitzer ein Reifen zerstochen wurde.

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei dann 1.45 Uhr über mehrere zerstochene Reifen in der Südstraße in Gotha informiert. Am Ende stellte sich heraus, dass bei fünf Pkw jeweils zwei Reifen beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500,- Euro.

Betrunkener Autofahrer weckt Interesse der Polizei

Am Sonntag gegen 4.15 Uhr kam es auf dem Schützenplatz in Gotha zu einem Polizeieinsatz. Dies hielt laut Polizei einen 24-jährigen Seat-Fahrer nicht davon ab, mit seinen Fahrgäste im alkoholisierten Zustand loszufahren, um kurz drauf selbstständig anzuhalten. Das weckte das Interesse der Beamten vor Ort, und der PKW Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt der Führerschein wurde beschlagnahmt.

