Streit im Wald bei Friedrichroda

Ein 62-Jähriger stoppte den Motorradfahrer, da am Fahrzeug offenbar kein Kennzeichen angebracht war. (Symbolbild)

Friedrichroda. Motorcrossfahrer schlägt 62-Jährigen im Wald bei Friedrichroda. Wie es zu der Auseinandersetzung kam.

Am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr befuhr ein Unbekannter mit einer Crossmaschine Husqvarna einen Feldweg in Friedrichroda hinter dem Bergtheater. Ein 62-Jähriger stoppte den Motorradfahrer, da am Fahrzeug offenbar kein Kennzeichen angebracht war, berichtet die Polizei.

Folgend kam es zum Streit und der Unbekannte schlug den Geschädigten mehrfach, sodass er sich leicht verletzte. Er kam schlussendlich ins Krankenhaus. Der Motorradfahrer flüchtete nach der Auseinandersetzung stadteinwärts. Er soll männlich, schlank und Anfang 30 gewesen sein. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen.

