Streit um Nitrat im Grundwasser im Kreis Gotha

Wer als Gärtner einen eigenen Brunnen besitzt, muss beim Bewässern von Rasen und Beeten nicht auf Leitungswasser zurückgreifen. Dass das jedoch nicht ungefährlich ist, glauben Vertreter des VSR-Gewässerschutz. Der gemeinnützige Verein untersuchte Wasserproben aus dem Raum Gotha und stellte fest, dass der Nitratgehalt den Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter überschreitet. In Friemar beispielsweise sei mehr als das Dreifache des erlaubten Nitrats gemessen worden – ein Gesundheitsrisiko für jene, die mit Brunnenwasser gegossenes Obst und Gemüse verzehren, glaubt der VSR. Als Panikmache empfindet dies der Thüringer Bauernverband und zweifelt die Messmethoden an. Der Verein rechtfertigt sich nun.

Bei drei Proben wird Grenzwerterheblich überschritten

Der Verein VSR-Gewässerschutz entstand vor rund 40 Jahren als Zusammenschluss verschiedener Bürgerinitiativen zum Schutz des Rheins und seiner Nebenflüsse – daher die Abkürzung. Der Wirkungsbereich erweiterte sich mit den Jahren auch auf Thüringen. Jährlich macht das Labormobil des Vereins auch im Kreis Gotha Halt.

Diese Gelegenheit nutzten in diesem Jahr 15 Menschen und gaben Proben ihres Brunnenwassers ab. Bei drei Proben hätten die Ergebnisse enttäuscht. Neben der höchsten Überschreitung in Friemar erzielte eine Probe aus Burgtonna mit 116 Milligramm Nitrat pro Liter das Doppelte der erlaubten Konzentration. Im Wasser eines Brunnens in Wechmar wurden 106 Milligramm Nitrat pro Liter gemessen.

Verein macht die Landwirtschaft verantwortlich

Harald Gülzow, Diplom-Physiker und Vorstandsmitglied des Gewässerschutzvereins, macht für die hohe Nitratbelastung die intensive Landwirtschaft verantwortlich, die für maximale Erträge zu viel dünge. So gelange das Nitrat in den Boden und schließlich ins Grundwasser. Martin Hirschmann vom Thüringer Bauernverband sieht die Methoden des VSR jedoch kritisch. Aussagen zur Nitratbelastung würden auf schwacher Datengrundlage getroffen. 15 Stichproben seien zu wenige und das Ergebnis damit nicht repräsentativ für den Raum Gotha.

Auch die Art der Probennahme stört Hirschmann. So stellt er in Frage, ob wirklich Grundwasser oder auch Teile von oberflächennahem Schichtwasser entnommen werden, deren Nitratgehalte aufgrund von Bodenprozessen noch vor Erreichen des Grundwassers deutlich absinken würden. Da die Proben von Bürgern eingereicht werden, könne die Art der Entnahme kaum geprüft werden. Der Verein schüre Sorgen der Menschen, um sie zu einer kostenpflichtigen Wasseranalyse zu bewegen, so Hirschmann. Zu bedenken gibt er auch örtliche Einflüsse am Entnahmeort. So könnte Nitrat auch aus Abwässern oder durch die Düngung in Gärten ins Grundwasser gelangen.

Vielleicht werden private Gärten überdüngt

Abwasser könne jedoch nicht für den erhöhten Nitratgehalt verantwortlich sein, sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Diplom-Ökotrophologin und VSR-Vorsitzende, in Reaktion auf die Kritik vom Bauernverband. „Brunnenwasser, das durch Abwasser belastet ist, enthält Escherichia coli. Das sind Darmbakterien, die immer im Abwasser festzustellen sind. Da diese nicht vorhanden sind, kann man davon ausgehen, dass die Grundwasserproben nicht durch Abwasser belastet werden.“

Auch die Überdüngung in privaten Gärten könne, so Bareiß-Gülzow, nicht die Ursache sein. Sie verweist auf das Umweltbundesamt. In seinem Nitratbericht von 2020 stellt dieses klar: „Die Belastungsschwerpunkte mit Messstellen über 50 Milligramm pro Liter Nitrat treten dabei überwiegend unter landwirtschaftlicher Flächennutzung auf. Unter den Nutzungen Siedlung und Wald finden sich selten hochbelastete Messstellen.“ Im Bauernverband bleibt man dabei: Wer die Qualität seines Wassers anzweifelt, solle sich an zugelassene Untersuchungsstellen wenden. Über Wasserqualität informiert der Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden.