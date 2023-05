Studie: Das Stadtgebiet von Gotha ist 51 Prozent versiegelt

Der Mittlere Versiegelungsgrad im Siedlungsgebiet liegt einer Studie des GDV zufolge in Gotha bei 50,73 Prozent. Die Bebauungsdichte einer Stadt spielt unter anderem mit Blick auf zunehmende Wetterextreme eine wichtige Rolle.

Einer Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zufolge ist Gotha unter den drei am stärksten versiegelten Städten in Thüringen. Rund 51 Prozent des Siedlungsgebiets sind bebaut, betoniert oder asphaltiert, wie der Verband am Mittwoch mitteilte. Vor Gotha rangieren im thüringenweiten Vergleich Nordhausen und Erfurt. Die Stadt Gotha liegt mit dem Versiegelungsgrad deutlich über dem deutschlandweiten Mittelwert von 44 Prozent und findet sich im bundesweiten Ranking auf Platz 65.