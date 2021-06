Stufe Gelb noch ohne Früh- und Spätdienst in Ohrdrufer Kindergärten

Ohrdruf. Ohrdrufer Kindergärten empfangen wieder alle Kinder, die einen Platz haben.

Genau zum Kindertag konnten am Dienstag auch die fünf Kindergärten der Stadt Ohrdruf – zwei in Ohrdruf und je einer in den Ortsteilen Crawinkel, Wölfis und Gräfenhain – von der Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. „Es ist gut, dass jetzt alle Kinder wiederkommen können, die einen Platz haben“, sagt Stefan Schambach (SPD), der Ohrdrufer Bürgermeister. Sie würden in festen Gruppen mit festen Erziehern betreut. „Deshalb können wir in Stufe Gelb nur eine eingeschränkte Öffnungszeit von 7 Uhr bis 15.30 Uhr gewährleisten. Dafür bitten wir um Verständnis. Aus personellen Gründen ist nicht mehr drin.“ Schambach hofft, dass der Inzidenzwert weiter sinkt und bald Stufe Grün mit voller Öffnungszeit sowie Früh- und Spätdienst möglich wird.