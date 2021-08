Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. (Symbolbild)

Sturzbetrunkener Mann verwüstet Wohnung von Ex-Freundin in Gotha

Gotha In Gotha hat ein stark alkoholisierter 44-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus randaliert, in dem auch seine Ex-Freundin lebt. Als die Polizei vor Ort eintrifft, geht der Mann auf die Beamten los.

Am Freitagmittag ist gegen 13 Uhr die Polizei im östlichen Stadtteil von Gotha zum Einsatz gekommen, nachdem eine Frau meldete, dass ein Mann in ihrer Nachbarwohnung randaliere. Als die Streife vor Ort eintraf, kam den Beamten ein 44-jähriger Mann entgegen, der, wie sich kurze Zeit später herausstellte, in einem Mehrfamilienhaus sein Unwesen trieb.

Der Mann beschädigte laut Polizeiangaben die Hauseingangstür und zwei Wohnungstüren. In einer der Wohnungen, wo seine Exfreundin lebt, warf er diverse Einrichtungsgegenstände um, verwüstete die Wohnung und schlug die Ex-Freundin. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort griff der 44-Jährige die Beamten an, sodass eine zweite Streife zum Einsatz kam. Schließlich stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Fahrzeug zu dem Wohnhaus fuhr, obwohl er derart alkoholisiert war, dass er Schwierigkeiten beim Laufen hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille.

Darum war es auch nicht verwunderlich, dass gegen den Mann ein Gerichtsbescheid existiert, welcher ihm das Autofahren untersagt. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann mit richterlicher Genehmigung im Gewahrsam der Polizei Gotha bis zum nächsten Morgen untergebracht.

