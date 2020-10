Wie haben Sie, liebe Leser, den Tag der Deutschen Einheit gefeiert? In Erinnerungen geschwelgt, mit Freunden diskutiert oder gemeinsam mit der Familie etwas unternommen?

Auffallend war am 3. Oktober die ungewohnte Ruhe auf unseren ansonsten so viel befahrenen Straßen. Man kam selten so schnell von Ort zu Ort wie an diesem Tag. Das müsste öfters so sein, doch leider kaum umsetzbar.

Da ab Montag in vielen Bundesländern die Herbstferien beginnen, konnten bereits am Wochenende viele Großeltern ihre Enkelkinder wieder in den Arm nehmen. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen werden viele Familien in den Herbstferien nicht ins Ausland fahren, sondern bleiben in Deutschland. Wenn man sich an gewisse Regeln hält, dann können Eltern mit ihren Kindern auch hier entspannte Ferientage genießen.

Gut: Strandurlauber und Sonnenhungrige werden es angesichts des kühlen Oktobers hier schwer haben. Doch sollte man angesichts der aktuellen Situation mal darauf verzichten – auch wenn es manchen schwerfällt. Außerdem macht es doch überhaupt keinen Spaß bei Temperaturen von mehr als 25 Grad mit Masken an den Stränden entlang zu bummeln.

Es sei denn man findet wie Robinson Crusoe eine einsame Insel, wo man tun und lassen kann, was man will.