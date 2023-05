Südbad Gotha muss später in die Saison starten

Das Gothaer Südbad lag in der vergangenen Saison an der „GothaSür“.

Gotha. Die Vorbereitungen für Start der Saison im Südbad Gotha am 1. Juli laufen. Für Besucher gibt es gute Nachrichten.

Die nächsten Freibäder öffnen ihre Pforten. So werden voraussichtlich am Donnerstag, 1. Juni, die Bäder in Friedrichroda und Finsterbergen den Betrieb aufnehmen. Beim Gothaer Südbad geht allerdings noch ein Monat ins Land. Es werde am Samstag, 1. Juli seine Türen öffnen, teilt Carsten Pferner, Geschäftsführer der Badbetreibung Gotha GmbH, mit.

Wegen personeller Engpässe werde mehr Zeit für die Vorbereitungsarbeiten benötigt, so sei leider nur eine kurze Freibadsaison möglich. Aktuell laufen im Südbad noch notwendige Reparatur- und Vorbereitungsarbeiten, die „wir im Laufe des Monats abschließen. Danach steht das Freibad den Besuchern für eine erfrischende und unterhaltsame Zeit im Wasser wieder zur Verfügung“, erklärt Pferner.

Bei Sonnenschein eine Stunde länger Badespaß

Eine Preiserhöhung gebe es nicht: Für den Besuch im Südbad müssen Erwachsene drei Euro berappen (ermäßigt zwei), der Eintritt für Kinder beträgt nach wie vor einen Euro. „Es gibt kaum ein Bad in Thüringen, in dem der Eintritt so sozial gerecht gestaffelt ist“, verweist der Stadtbad-Chef auf die Preiskontinuität.

Die Öffnungszeiten in dieser Sommersaison würden sich ändern. Das Bad öffne um 12 Uhr und schließe um 18 Uhr. Erhalten bleibe die Schön-Wetter-Regelung: Wenn die Sonne scheint, erweitere sich die Öffnungszeit um eine Stunde auf 19 Uhr.

Pferner ist überzeugt davon, dass das Südbad auch in diesem Jahr guten Zuspruch findet: „Wir freuen uns darauf, Badegäste jeden Alters willkommen zu heißen und ihnen ein sicheres und angenehmes Badeerlebnis zu bieten. Das Team des Freibads steht bereit, um alle Besucher mit einem freundlichen und professionellen Service zu empfangen.“

