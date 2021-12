Supermarkt-Mitarbeiter in Gotha von Ladendieb mit Axt bedroht

Gotha. Ein Ladendieb hat in Gotha mehrere Angestellte eines Supermarktes mit einer Axt bedroht und flüchtete anschließend mit seiner Beute. Die Polizei konnte einen Verdächtigen ausmachen.

Am Dienstagmorgen entwendete ein Unbekannter Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Oststraße in Gotha. Als eine Mitarbeiterin den Dieb gegen 7 Uhr stellen wollte, nahm dieser laut Polizei eine Axt aus einer mitgeführten Tasche, bedrohte damit mehrere Angestellte und floh anschließend.

Aufgrund der sofort aufgenommenen, umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei einen 34-Jähriger als Verdächtigen ausmachen. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.