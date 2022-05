Symphonia Thuringiensis des Gothaer Komponisten Max Wagner auf CD erschienen

Gotha. Gerhard Helzel aus Hamburg hat Hauptwerk des Komponisten aus Gotha zum Klingen gebracht.

Musik des 1865 in Gotha geborenen Komponisten Max Wagner gibt es jetzt auf CD. Das teilt Gerhard Helzel aus Hamburg mit. Auf seine Bemühungen hin wurde in Gotha Max Wagners Symphonische Dichtung „Von der Schauenburg“ 2015 aufgeführt. Es gelang ihm, die Handschrift von Wagners Symphonie „Symphonia Thuringiensis“ zu erwerben und auf CD einzuspielen. Das sei sehr mühsam gewesen. Da keine gedruckte Partitur zur Verfügung stand, habe das mehrere Jahre Arbeit erfordert. Diese tief romantisch empfundene viersätzige Symphonie, in welcher Wagner die Sehnsucht nach seiner Thüringer Heimat ausdrückt, stuft Helzel als das Hauptwerk des Komponisten sein.

Nach Besuch des Gymnasiums in Gotha ging Max Wagner nach Berlin und studierte Musik bei Philipp und Xaver Scharwenka. Dort lebte er als Komponist und Klavierlehrer. Er gehörte dem Berliner Tonkünstlerverband an. Verheiratet war er mit der Sängerin Anna-Liese Gronwald. Er starb am 17. August 1944 in Berlin. Von Max Wagner gebe es noch die Partitur zum Ballett „Die blaue Blume“ sowie zahlreiche Klavierstücke, die auch meist im Druck erschienen.

Näheres dazu: www.romana-hamburg.de/cds.htm