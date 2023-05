Das Ekhoftheater auf Schloss Friedenstein gilt als das älteste Barocktheater der Welt. Hier findet am 13. Mai eine Lesung der Ilse-Hochhuth-Stiftung statt.

Szenisches von Hochhuth und Bernhard in Gotha

Gotha. Die Ilse-Hochhuth-Stiftung veranstaltet am 13. Mai eine szenisch-musikalische Lesung im Gothaer Ekhoftheater.

Die von Schriftsteller Rolf Hochhuth gegründete und nach seiner Mutter benannte Ilse-Hochhuth-Stiftung veranstaltet am Samstag, 13. Mai, im Gothaer Ekhoftheater eine szenisch-musikalische Lesung. Beginn ist um 19 Uhr.

Wie Mike Wündsch vom Stiftungsvorstand mitteilt, findet die Lesung anlässlich des dritten Todestages von Rolf Hochhuth statt. Die Ilse-Hochhuth-Stiftung, der das Theater am Schiffbauerdamm in Berlin gehört, unterhält ihren Sitz seit 2019 in Gotha. Zur Lesung erwartet werden neben Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) auch Hochhuths Witwe Johanna Binger-Hochhuth. Zudem haben Alexander Pfeuffer, Drehbuchautor von „In aller Freundschaft“ und „Polizeiruf 110“, sowie TV-Journalistin Heike Boese ihr Kommen zugesagt.

Für die Lesung im Ekhoftheater stellen die Schauspieler Lutz Blochberger und Ludwig Blochberger ausgesuchte Texte der Autoren Rolf Hochhuth und Thomas Bernhard gegenüber. Hochhuths Schauspiel und Welterfolg „Der Stellvertreter“, seine Erzählung „Eine Liebe in Deutschland“ fehlen in dem Programm mit Namen „Holztheater“ ebenso wenig wie Bernhards Stück „Heldenplatz“ und der Roman „Holzfällen“.

Karten gibt es über www.ticketshop-thueringen.de und an der Abendkasse.